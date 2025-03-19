Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию. О планах он заявил на пресс-конференции в Хельсинки, также сообщив о формировании команды переговорщиков для встречи в Саудовской Аравии.

По словам Зеленского, ключевой темой разговора с Трампом станут детали переговоров после встречи в Джидде, где стороны достигли прогресса. Украинский лидер выразил надежду получить от Трампа информацию о его диалоге с российским президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня я буду разговаривать с президентом Трампом. Мы обсудим детали следующих шагов. В Джидде прошла очень успешная встреча наших команд. Поэтому мы обсудим с Трампом следующие шаги. И я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», — сказал Зеленский.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.