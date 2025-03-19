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Медведев отвел США ключевую роль в обеспечении диалога по Украине

Медведев: доверять Киеву в вопросе прекращения огня невозможно
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Доверять Киеву в вопросе соблюдения договоренностей о прекращении огня невозможно, а ключевая роль в обеспечении диалога должна принадлежать США. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы перемирия на Украине, передает ТАСС.

«Да, верить нельзя в этом смысле. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают. Посредническая миссия США состоит в том, чтобы разъяснить Киеву суть договоренностей с РФ, включая прекращение ударов. Именно об этом был разговор — пусть занимаются этим», — подчеркнул политик.

19 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что в проекте соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной предусматривается запрет на удары по всей критической инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера затронули широкий спектр вопросов: от украинского урегулирования до взаимовыгодного экономического сотрудничества и хоккейных матчей. Как прошедшие переговоры оценили в Москве и в мире – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, как будет продолжаться общение президентов РФ и США.

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