В Кремле рассказали, как будет продолжаться общение президентов РФ и США

Песков: между президентами РФ и США давно есть прямая связь

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом всегда была прямая связь.

На вопрос журналиста, в каком формате будут проходить дальнейшие контакты между президентами двух стран, Песков отметил, что в арсенале глав государств есть и прямая связь, и красная линия.

«Между президентами США и РФ давно есть прямая связь и красная линия, а также видеосвязь. Все это есть в арсенале у глав государств давно. При прошлой администрации [США] этот арсенал практически не задействовался. Президент Путин открыт к этому (общению. — «Газета.Ru»), заинтересован в этом, и мы видим взаимность со стороны главы американского государства», — пояснил Песков.

До этого Песков говорил, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Вторая официально подтвержденная телефонная беседа президентов РФ и США состоялась 18 марта. Как рассказали в Кремле, разговор длился около двух часов.

Ранее украинский политолог назвал переговоры Путина и Трампа успешными для Киева.