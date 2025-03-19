Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, как будет продолжаться общение президентов РФ и США

Песков: между президентами РФ и США давно есть прямая связь
close
Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом всегда была прямая связь.

На вопрос журналиста, в каком формате будут проходить дальнейшие контакты между президентами двух стран, Песков отметил, что в арсенале глав государств есть и прямая связь, и красная линия.

«Между президентами США и РФ давно есть прямая связь и красная линия, а также видеосвязь. Все это есть в арсенале у глав государств давно. При прошлой администрации [США] этот арсенал практически не задействовался. Президент Путин открыт к этому (общению. — «Газета.Ru»), заинтересован в этом, и мы видим взаимность со стороны главы американского государства», — пояснил Песков.

До этого Песков говорил, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Вторая официально подтвержденная телефонная беседа президентов РФ и США состоялась 18 марта. Как рассказали в Кремле, разговор длился около двух часов.

Ранее украинский политолог назвал переговоры Путина и Трампа успешными для Киева.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами