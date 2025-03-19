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В Кремле рассказали о подготовке нового раунда переговоров между РФ и США

Песков: Россия и США согласуют даты будущих контактов 19 и 20 марта
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия и США 19 и 20 марта согласуют точные даты следующих контактов между государствами и составы делегаций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«После согласования мы сможем вам дать информацию. Работа продолжается», — сказал представитель Кремля.

Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф объявил о запланированных на воскресенье, 23 марта, в Джидде переговорах. По его словам, встреча будет посвящена деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

До этого Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера затронули широкий спектр вопросов: от украинского урегулирования до взаимовыгодного экономического сотрудничества и хоккейных матчей. Как прошедшие переговоры оценили в Москве и в мире – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил о готовности Путина нормализовать отношения РФ с США.

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