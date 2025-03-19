Песков заявил о готовности Путина нормализовать отношения РФ с США

Песков: Путин и Трамп намерены идти по пути нормализации отношений РФ и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор двух политиков.

Представитель Кремля напомнил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки являются очень большими государствами, в отношениях которых очень многое было испорчено во время администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

Потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для реставрации российско-американских отношений, пока твердая воля Путина и Трампа является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути, отметил пресс-секретарь.

Касательно нового миропорядка Песков заявил, что Путин всегда говорил о необходимости выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и выгоде.

«То, что и сейчас происходит», — добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Путина о недоговороспособности Украины.