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Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп авиасообщение между Россией и США

Песков: Путин и Трамп не обсуждали возобновление авиасообщения между Россией и США
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Shutterstock

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при телефонном разговоре, который состоялся 18 марта, не обсуждали возобновление авиасообщения между двумя странами. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет. Вчера эта тема не затрагивалась», — сказал он.

Также Песков заявил, что лидеры двух государств хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и планируют поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Путина о недоговороспособности Украины.

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