Стало известно, как долго задержанный мэр Стамбула будет находится под стражей

CNN Türk: задержанный мэр Стамбула останется под стражей в течение 4 дней

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу будет находиться под стражей в течение четырех дней. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Имамоглу и те, кто был задержан вместе с ним, останутся под стражей в полиции в течение четырех дней», — говорится в сообщении телеканала.

19 марта полиция Турции задержала Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. По данным телеканала NTV, в доме чиновника в районе Сарыер на севере Стамбула правоохранители начали обыск.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Согласно информации телеканала CNN Türk, после этого мэра доставили в суд.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами, он считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах главы государства, которые могут пройти в 2027 году.

Позже турецкая лира обновила минимум на фоне задержания мэра Стамбула.

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