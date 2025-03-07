Турция выдала объявленного в международный розыск россиянина

Турция передала России гражданина, который находился в международном розыске по обвинению в хищении 53 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в интервью ТАСС.

«Сегодня в аэропорту города Стамбула представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», — отметила она.

Волк пояснила, что с 2016 по 2017 год в Приморском крае подозреваемый, фактически контролируя деятельность нескольких коммерческих организаций, организовал производство и подачу в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю поддельных документов, которые подтверждали якобы выполненные обязательства между этими организациями.

В результате его действий было похищено свыше 53 миллионов рублей, добавила представитель МВД.

В связи с данными событиями в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск, а в начале текущего года его задержали за границей.

До этого Венесуэла выдала россиянина, которого разыскивали восемь лет.

Ранее Колумбия впервые экстрадировала своего гражданина в РФ.