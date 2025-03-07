Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция выдала объявленного в международный розыск россиянина

Турция выдала россиянина, похитившего 53 млн рублей по подложным документам

Турция передала России гражданина, который находился в международном розыске по обвинению в хищении 53 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в интервью ТАСС.

«Сегодня в аэропорту города Стамбула представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», — отметила она.

Волк пояснила, что с 2016 по 2017 год в Приморском крае подозреваемый, фактически контролируя деятельность нескольких коммерческих организаций, организовал производство и подачу в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю поддельных документов, которые подтверждали якобы выполненные обязательства между этими организациями.

В результате его действий было похищено свыше 53 миллионов рублей, добавила представитель МВД.

В связи с данными событиями в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск, а в начале текущего года его задержали за границей.

До этого Венесуэла выдала россиянина, которого разыскивали восемь лет.

Ранее Колумбия впервые экстрадировала своего гражданина в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами