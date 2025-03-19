В Германии назвали победителя в разговоре Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа закончился победой Москвы. Такое мнение высказал экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передает Welt.

«Явная победа российской стороны, потеря очков для Украины», — считает эксперт.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в США усомнились, что Украина согласится на сделку по остановке ударов по инфраструктуре.