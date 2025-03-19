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Омбудсмен сообщила о переговорах по возвращению россиян в Курскую область

Москалькова: Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 курян из Сум
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, находящихся в украинском городе Сумы.

По словам омбудсмена, РФ добивается, чтобы эти люди не удерживались в качестве заложников и могли вернуться домой к своим семьям.

В начале марта Москалькова сообщала, что с территории Украины в Россию были возвращены 33 жителя Курской области, ранее вывезенные оттуда украинскими военными.

24 февраля омбудсмен заявила о договоренности об эвакуации жителей Курской области из города Сумы через Белоруссию.

14 февраля президент России Владимир Путин поручил российскому правительству, министерству обороны России и региональным органам власти организовать по принципу «одного окна» поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии.

Ранее жителей Сумской области призвали эвакуироваться.

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