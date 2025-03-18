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Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине

Путин указал Трампу на необходимость остановки мобилизации на Украине
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Александр Казаков/РИА Новости

Российская сторона указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения вооруженных сил этой страны в контексте идеи временного перемирия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся... необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — говорится в сообщении.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине запретили увольнять незаконно мобилизованных.

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