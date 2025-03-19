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В Словакии приветствовали телефонный разговор Путина и Трампа

Глава МИД Словакии Бланар заявил о важности переговоров Путина и Трампа
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Kira Hofmann/Global Look Press

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар приветствовал прошедший 18 марта телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Слова дипломата приводит пресс-служба словацкого МИД, передает РИА Новости.

Бланар отметил, что оба президента согласились с тем, что необходима взаимная коммуникация и поиск устойчивых решений, чтобы конфликты, подобные украинскому, больше не повторялись. Министр также назвал важным разговор российского и американского лидеров в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны (1939 — 1945 гг).

По словам Бланара, если современным политикам и есть что передать следующим поколениям, то это главным образом мир.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в США сообщили о разочаровании Трампа беседой с Путиным.

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