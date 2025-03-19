США определили место Евросоюза в мирном соглашении по Украине

Bloomberg: США сообщили, что ЕС должен участвовать в переговорах по Украине

Официальные лица США сообщили европейским коллегам, что Европейский союз (ЕС) должен участвовать в любом соглашении по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, в Вашингтоне считают, что участие ЕС в переговорах по Украине необходимо, поскольку Россия хочет отмены санкций, введенных объединением, в рамках сделки.

Чиновники США недавно передали коллегам из Европы сообщение о том, что приоритетной задачей является прекращение огня в зоне конфликта и обсуждение таких вопросов, как возможные гарантии безопасности для Украины после этого, говорится в статье.

Собеседник агентства отметил, что это может в какой-то мере успокоить союзников США, которые опасаются, что американские власти попытаются заключить сделку без участия европейских лидеров.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в США предположили, как Европа может сорвать мирную сделку по Украине.