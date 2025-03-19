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В США предположили, как Европа может сорвать мирную сделку по Украине

Военный Слебода: Макрон и Стармер могут отправить миротворцев для срыва сделки
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JUSTIN TALLIS/Reuters

Если будет принято решение о вводе миротворцев на Украину, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут попытаться использовать военных как провокацию в отношении России. Такое мнение высказал бывший военнослужащий армии США Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas.

Слебода сравнил возможное присутствие европейских военных на Украине с «растяжкой». По его словам, в Британии и Франции рассчитывают на то, что если военнослужащие НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского президента Дональда Трампа вмешаться, вследствие чего мирный процесс сорвется. Несмотря на это, европейские страны не обладают такими возможностями, добавил эксперт.

Бывший военнослужащий считает, что Стармер и Макрон могут отправить войска на Украину, но не на поле боя, например, в Одессу, Львов, Киев, но для этого нет ресурсов.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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