Лондон и Брюссель хотят ускорить поставки оружия Киеву

Лэмми: Лондон и Брюссель ведут переговоры об ускорении поставок оружия Киеву

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что королевство и Евросоюз ведут переговоры об ускорении поставок вооружений Украине. Его слова приводит Bloomberg.

Он заявил, что Британия хочет поставить Украину в максимально сильное положение в экономическом и военном плане.

«Мы хотим, чтобы воцарился мир, но мир достигается через силу, а это означает, что Украина должна занять максимально сильную позицию, чтобы отразить любые перспективы возобновления войны», — сказал он.

Предоставление Украине дополнительной военной помощи до достижения возможного перемирия обсуждалось также в ЕС, добавил он.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине должно стать полное прекращение помощи Киеву.

Также президенты договорились, что Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине.

Ранее политолог объяснил желание стран ЕС отправить миротворцев на Украину.