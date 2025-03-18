Политолог объяснил желание стран ЕС отправить миротворцев на Украину

Размещение миротворческого контингента на территории Украины страны Евросоюза (ЕС) рассматривают как способ усилить свое влияние на континенте. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. Учитывая, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить уровень военного присутствия в Европе, ряд лидеров ЕС хотят занять освободившуюся нишу, пояснил эксперт.

«Для европейских стран это, с одной стороны, дополнительная нагрузка на военный бюджет, но и, с другой, через военную силу возможность перехватить европейское лидерство. А европейское лидерство — это контроль бюджетов, это идеология. И, соответственно, размещение так называемых «миротворцев» — это возможность застолбить за собой европейское лидерство», — сказал Пинчук.

По его словам, в Европе начинается борьба за власть. И те страны, которые выразили намерение разместить свои «миротворческие силы» на Украине, хотят в ней победить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта. Таким образом он отреагировал на ранее прозвучавшие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.