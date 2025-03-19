Президент США заявил, что Канаде суждено стать 51-м американским штатом

Несмотря на то что Канада является худшим партнером для переговоров с Соединенными Штатами, в будущем ей суждено стать 51-м штатом США. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент Дональд Трамп.

Комментируя отношения с северным соседом, глава Белого дома отметил, что канадцы — «худшие люди для переговоров из всех». Отвечая на вопрос телеканала, почему он действует с Канадой более жестко, чем с соперниками США, Трамп заявил, что только потому, что ей суждено быть 51-м американским штатом. Соединенным Штатам нужно территориальное преимущество Канады.

Трамп подверг критике предыдущее правительство Канады под руководством Джастина Трюдо и назвал его представителей «злыми и нечестными» людьми.

15 марта новый канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что его страна никогда не станет штатом США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд, и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее в МИД Канады высказались о суверенитете на фоне конфликта с США.