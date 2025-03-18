Путин провел встречу с Ириной Гехт

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с экс-главой правительства Запорожской области Ириной Гехт предложил ей возглавить Ненецкий автономный округ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи Путин отметил, что Гехт почти год «достаточно уверенно и результативно» работает в Запорожской области.

«На север поедете?» — поинтересовался президент. «Поеду», — ответила на это Гехт.

Ирине Гехт 55 лет. Она родом из Курганской области. После окончания школы поступила в Челябинский государственный университет. Основная часть ее профессиональной деятельности связана с Челябинской областью. С 2014 по 2019 год она представляла регион в Совете Федерации, а с 2019 по 2024 год занимала должность первого вице-губернатора. С мая 2024 по январь 2025 года Гехт возглавляла правительство Запорожской области.

18 марта глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о своем уходе с должности. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о переходе на новую работу. Бездудный возглавлял НАО с сентября 2020 года.

Позднее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, что Гехт может стать главой Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что губернаторов нескольких регионов могут сменить в ближайшие месяцы.