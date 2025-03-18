Глава Ненецкого АО сменит работу

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале сообщил, что он переходит на новую работу.

«Меня ждет новая работа», — заявил глава региона.

По его словам, вместе с местными жителями он сделал многое для того, «чтобы регион рос и развивался». По его словам, «часть души и сердца навсегда останется здесь».

Бездудный не уточнил, на какую работу он перейдет.

13 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента писала о том, что в нескольких российских регионах ожидаются отставки губернаторов. По их данным, изменения будут точечными. Среди тех субъектов, в которых могут смениться губернаторы, они называют Чувашию, Ленинградскую и Костромскую области, а также Карелию. Отставки могут затронуть также регионы, где в этом году не должно быть плановых выборов и полномочия губернаторов истекают после 2025 года.

Ранее бывшего губернатора Ростовской области вызвали в СК.