Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Ненецкого АО сменит работу

Глава Ненецкого АО Бездудный объявил о переходе на новую работу
close
Екатерина Шутяк/Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале сообщил, что он переходит на новую работу.

«Меня ждет новая работа», — заявил глава региона.

По его словам, вместе с местными жителями он сделал многое для того, «чтобы регион рос и развивался». По его словам, «часть души и сердца навсегда останется здесь».

Бездудный не уточнил, на какую работу он перейдет.

13 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента писала о том, что в нескольких российских регионах ожидаются отставки губернаторов. По их данным, изменения будут точечными. Среди тех субъектов, в которых могут смениться губернаторы, они называют Чувашию, Ленинградскую и Костромскую области, а также Карелию. Отставки могут затронуть также регионы, где в этом году не должно быть плановых выборов и полномочия губернаторов истекают после 2025 года.

Ранее бывшего губернатора Ростовской области вызвали в СК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами