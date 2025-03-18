Экс-премьер Запорожской области может стать главой НАО

Бывший сенатор Ирина Гехт может стать главой Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близкие к администрации президента.

Один из собеседников издания отметил, что Гехт является системным и вдумчивым специалистом, который зарекомендовал себя как эксперт в социальной сфере. Он также отметил, что ее опыт работы в новых регионах является несомненным преимуществом.

Ирине Гехт 55 лет. Она родом из Курганской области. После окончания школы поступила в Челябинский государственный университет. Основная часть ее профессиональной деятельности связана с Челябинской областью. С 2014 по 2019 год она представляла регион в Совете Федерации, а с 2019 по 2024 год занимала должность первого вице-губернатора. С мая 2024 по январь 2025 года Гехт возглавляла правительство Запорожской области.

18 марта глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о своем уходе с должности. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о переходе на новую работу.

11 марта гордума Ростова-на-Дону избрала главой администрации города Александра Скрябина. 19 февраля бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на допрос в Следственный комитет. По данным источника портала 161.ru в силовых структурах, чиновника вызвали как свидетеля в рамках уголовного дела, связанного с закупками донского минтранса, в том числе в рамках проекта «Западная хорда».

Ранее сообщалось, что губернаторов нескольких регионов могут сменить в ближайшие месяцы.