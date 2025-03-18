Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Запорожской области может стать главой НАО

«Ведомости»: экс-премьер Запорожья Гехт может возглавить Ненецкий округ
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший сенатор Ирина Гехт может стать главой Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близкие к администрации президента.

Один из собеседников издания отметил, что Гехт является системным и вдумчивым специалистом, который зарекомендовал себя как эксперт в социальной сфере. Он также отметил, что ее опыт работы в новых регионах является несомненным преимуществом.

Ирине Гехт 55 лет. Она родом из Курганской области. После окончания школы поступила в Челябинский государственный университет. Основная часть ее профессиональной деятельности связана с Челябинской областью. С 2014 по 2019 год она представляла регион в Совете Федерации, а с 2019 по 2024 год занимала должность первого вице-губернатора. С мая 2024 по январь 2025 года Гехт возглавляла правительство Запорожской области.

18 марта глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о своем уходе с должности. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о переходе на новую работу.

11 марта гордума Ростова-на-Дону избрала главой администрации города Александра Скрябина. 19 февраля бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на допрос в Следственный комитет. По данным источника портала 161.ru в силовых структурах, чиновника вызвали как свидетеля в рамках уголовного дела, связанного с закупками донского минтранса, в том числе в рамках проекта «Западная хорда».

Ранее сообщалось, что губернаторов нескольких регионов могут сменить в ближайшие месяцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами