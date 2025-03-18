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Трамп заявил о запуске процесса по окончанию конфликта на Украине

Трамп: процесс по окончанию конфликта на Украине запущен в полной мере
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Win McNamee/Reuters

Процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца», — написал он после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп назвал этот разговор хорошим и продуктивным. По его словам, стороны договорились о «немедленном прекращении огня» по энергетической инфраструктуре. Кроме того, Москва и Вашингтон выразили готовность быстро работать над тем, чтобы положить конец конфликту.

В свою очередь, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. При этом он заявил, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации украинского конфликта должно стать полное прекращение помощи Киеву, в частности предоставление разведывательных данных ВСУ.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Ранее Трамп заявил о заинтересованности Путина и Зеленского в окончании конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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