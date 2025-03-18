В Белом доме прокомментировали разговор Путина и Трампа

Белый дом: Путин и Трамп договорились, что на Украине нужен прочный мир

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились о том, что на Украине нужен прочный мир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться установлением прочного мира.

Также два президента высказались во время беседы за улучшение двусторонних отношений России и США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что движение к миру на Украине должно начаться с прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, а также начала переговоров о реализации соглашения по перемирию в Черном море.

Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Какие в России ожидания от этой беседы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.