В ЕК рассказали о роли Евросоюза в переговорах по Украине

Евросоюз хочет обеспечить Украине сильную позицию на предполагаемых мирных переговорах с Россией. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, пишет РИА Новости.

«Что касается мирных переговоров, то нам нужно еще их дождаться. Пока Евросоюз на полной скорости обеспечивает сильную позицию для Украины, оказывая финансовую, гуманитарную и военную помощь… Цель заключается в том, чтобы Украина была сильной», — сказала Хиппер.

18 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии. Он подчеркнул, что телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет крайне важным.

Тем временем в Белом доме сообщили, что Путин и Трамп общаются по телефону уже около часа.

Как накануне рассказали в Кремле, одной из главных тем этого разговора станет 30-дневное перемирие на Украине. Также лидеры двух стран обсудят подконтрольные РФ территории, судьбу Запорожской АЭС и прочее.

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