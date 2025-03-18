Путин заявил о планах кооперации с надежными партнерами

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет налаживать кооперацию с надежными партнерами. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин отметил, что в условиях санкционного давления для российского бизнеса крайне важно оставаться гибким, активно искать и осваивать новые рынки, развивать собственные технологические решения и выстраивать сотрудничество с проверенными партнерами, которых в мире немало.

«Здесь правительства, наши регионы, конечно, должны оказывать и оказывают необходимую поддержку», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия Путин также отметил, что отечественному бизнесу удалось научиться работать в условиях западных рестрикций и наладить альтернативное сотрудничество с зарубежными партнерами.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей, поскольку хотят вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.