США отвергли желание Европы ввести новые санкции против России

Рубио: ЕС хочет ввести новые санкции против России, но США против

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече глав МИД стран G7 в Канаде, как отметил Рубио, обсуждались вопросы санкций в связи с тем, что ЕС ввел новые меры против РФ и планирует их дальнейшее расширение. В итоговом заявлении участники «семерки» предупредили Москву о возможном усилении ограничений и поддержки Киева, если Россия не прекратит военные действия.

«Мы не можем контролировать решения или действия, которые они [европейцы] предпримут», — прокомментировал Рубио планы союзников.

При этом США, по его словам, сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей. Вашингтон рассчитывает вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

В пятницу агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) согласовали итоговое совместное заявление. По данным журналистов, заявление включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня.

Ранее Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров.