Путин рассказал, чему научился российский бизнес

Отечественному бизнесу удалось научиться работать в условиях западных рестрикций. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций», — отметил он.

Кроме того, российский бизнес адаптировался к рестрикциям и наладил альтернативное сотрудничество с зарубежными партнерами, подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что сами инициаторы потеряли счет санкциям, однако министерство финансов РФ их посчитало: введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Глава государства добавил, что западные санкции «подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике».

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей, поскольку хотят вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

В декабре прошлого года Путин оценил состояние экономики России. По его словам, ситуация с экономикой в России является устойчивой, страна продолжает развиваться, несмотря на внешние угрозы, за два года рост экономики страны составил порядка 8%. Путин подчеркнул, что Россия должна сохранить заданный темп и качество экономики.

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.