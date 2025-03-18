Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, чему научился российский бизнес

Путин сообщил, что российский бизнес научился работать в условиях санкций Запада
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Отечественному бизнесу удалось научиться работать в условиях западных рестрикций. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций», — отметил он.

Кроме того, российский бизнес адаптировался к рестрикциям и наладил альтернативное сотрудничество с зарубежными партнерами, подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что сами инициаторы потеряли счет санкциям, однако министерство финансов РФ их посчитало: введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Глава государства добавил, что западные санкции «подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике».

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей, поскольку хотят вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

В декабре прошлого года Путин оценил состояние экономики России. По его словам, ситуация с экономикой в России является устойчивой, страна продолжает развиваться, несмотря на внешние угрозы, за два года рост экономики страны составил порядка 8%. Путин подчеркнул, что Россия должна сохранить заданный темп и качество экономики.

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами