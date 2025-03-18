В Кремле ответили на вопрос о переговорщике для контактов с США

Песков: главный переговорщик для контактов с США еще не выбран

Россия пока не определилась с тем, кто будет выступать в качестве главного переговорщика для диалога с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, мы проинформируем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Венгрии предположили, когда на Украине установится мир.