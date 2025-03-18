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Журналист назвал первый вопрос, который Трамп задаст Путину

Журналист Бом: Трамп спросит у Путина, на какие компромиссы готова Россия
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AP/РИА Новости

В ходе предстоящих телефонных переговоров президент США Дональд Трамп спросит у российского лидера Владимира Путина, на какие компромиссы готова Москва. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал журналист Майкл Бом.

Он напомнил о словах американского госсекретаря Марко Рубио о том, что на компромиссы должны пойти обе стороны. По мнению обозревателя, это принципиальная позиция, которой придерживается глава Белого дома.

«Если окажется, что нет, Трамп может разразиться тирадой: вы, дескать, срываете мой мирный план, вы мешаете мне получить Нобелевскую премию мира. Он реально на это рассчитывает и даже не скрывает. Понимаете, Украина его не очень интересует как таковая. Он хочет очень быстро решить вопрос, но такой договорняк по-быстрому не вписывается в планы Путина», — сказал Бом.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. Основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Венгрии предположили, когда на Украине установится мир.

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