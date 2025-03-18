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Решетников назвал главную задачу для развития экономики России

Решетников: поддержка инвестиционного ритма является главной задачей для России
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская экономика продолжает расти, однако темпы роста замедляются, именно поэтому главной задачей правительства является поддержка «инвестиционного ритма». Об этом в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Экономика продолжает расти, но темпы замедляются. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий «ключ» ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций», — заявил он.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 18 марта планирует принять участие в работе ежегодного съезда РСПП. По завершении мероприятия глава российского государства проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.

4 марта Решетников заявил, что опережающие индикаторы свидетельствуют о признаках охлаждения экономики России. По его словам, в 2024 году российская экономика продолжила рост. Вместе с тем в настоящее время можно видеть признаки охлаждения экономики, особенно когда это касается опережающих индикаторов.

Ранее в РФПИ сравнили экономики России и Евросоюза.

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