Путин примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

Президент России Владимир Путин 18 марта планирует принять участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По завершении мероприятия глава российского государства проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП, .

«Основные темы для обсуждения: ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов», — говорится в публикации.

Уточняется, что в съезде будут участвовать порядка 1300 делегатов и гостей, среди которых представители малого и среднего бизнеса и крупнейшие предприниматели со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для экономики Российской Федерации государственные политические деятели.

По завершении съезда российский лидер проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.

17 марта Владимир Путин разрешил компании из США 683 Capital Partners приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ (АО) у ряда иностранных компаний, в том числе у Templeton Asset и Franklin Advisers

Ранее в США высказались о будущем экономического сотрудничества с РФ.