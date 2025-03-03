Экономика России растет быстрее, чем у Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем личном аккаунте в соцсети Х.

Из приведенных им данных следует, что ВВП России в минувшем году увеличился на 4,1%, что более чем вчетверо выше показателя у ЕС и Великобритании. При этом безработица в России по итогам декабря прошлого года составила 2,3%, что практически вдвое меньше, чем в Великобритании (4,4%) и ЕС (5,9%).

Недавно издание РИА Новости сообщало со ссылкой на собственную аналитику данных национальных статистических служб, что темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке» (G7).

Недавно министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав ЦБ стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР заявил, что искусственный интеллект (ИИ) станет ключевым драйвером роста мировой экономики в ближайшем будущем, а внедрение альтернативных решений в сфере международных финансов укрепит глобальную безопасность.

Ранее были названы главные вызовы для российской экономики.