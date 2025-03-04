В Минэкономразвития заявили об охлаждении российской экономики

Опережающие индикаторы свидетельствуют о признаках охлаждения экономики России. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время выступления в Государственной думе, передает ТАСС.

По его словам, в 2024 году российская экономика продолжила рост. Вместе с тем в настоящее время можно видеть признаки охлаждения экономики, особенно когда это касается опережающих индикаторов.

Решетников добавил, что рост перестал быть фронтальным: замедлились темпы в некоторых отраслях, уменьшается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение денежно-кредитной политики.

Министр также сообщил, что правительство России работает над обеспечением макроэкономической стабильности в поиске баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики.

Сейчас Минэкономразвития работает с Центральным банком России и Минфином над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Ведомства оценивают объемы и структуру кредитования, управляют наращиванием кредитования в государственном секторе, чтобы заимствования госкомпаний не «пережали» частные инвестиции, добавил Решетников.

Ранее в РФПИ сравнили экономики России и Евросоюза.