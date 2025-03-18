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В Госдуме предложили кабмину внести предложения по проблеме бездомных животных

Володин: кабмину следует внести предложения по проблеме бездомных животных
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Правительству РФ следует внести в Государственную думу свои предложения по решению вопроса бездомных животных. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Правильно будет, чтобы правительство, имея более полную информацию, учитывая, что министерства занимаются правоприменительной практикой, внесло свои предложения», — сказал он.

Накануне стало известно, что правительство России не исполнило поручений президента Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, говорится в проекте обращения Госдумы к кабмину.

1 марта в Государственную думу внесли законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Действующие положения предлагается, в частности, дополнить нормой, согласно которой законодательные органы российских регионов смогут самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

Согласно опросу kp.ru, более половины (56%) россиян сталкиваются с бездомными собаками в своих районах. По их словам, животные часто проявляют агрессию и кидаются на прохожих.

Ранее во Владивостоке собаки напали на детеныша тюленя.

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