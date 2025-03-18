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В Британии предложили идею, как отслеживать режим прекращения огня на Украине

Times: Британия хочет, чтобы дроны США мониторили режим перемирия на Украине
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Shutterstock

Великобритания надеется, что американские беспилотники будут мониторить линию фронта на Украине в случае достижения соглашения о перемирии на фронте. Об этом пишет британская газета The Times.

«Великобритания надеется, что Соединенные Штаты предоставят беспилотники и спутники для наблюдения за линией фронта на востоке Украины», — говорится в сообщении издания.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии Киев готов завершить конфликт в 2025 году.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

Ранее Ушаков сделал заявление в преддверии разговора Путина и Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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