Ушаков сделал заявление в преддверии разговора Путина и Трампа

Помощник президента РФ Ушаков: Россия не теряет надежды на переговоры по Украине

Россия не теряет надежды на положительный результат переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, прошла неделя с момента предложения США ввести 30-дневное перемирие на Украине, однако российская сторона видит мощные атаки украинских дронов.

«Но мы не теряем надежды. Цепляемся за все», — подчеркнул он.

14 марта президент Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» оценил, есть ли шанс у 30-дневного перемирия России и Украины.