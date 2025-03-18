В США рассказали об открытых насмешках над Трампом со стороны Путина

Президент России Владимир Путин открыто насмехается над американским лидером Дональдом Трампом во время переговоров. Об этом в интервью журналу The Foreign Affairs заявила бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл.

По ее словам, сам Трамп не понимает насмешек со стороны российского лидера из-за трудностей перевода. Хилл, которая присутствовала на переговорах между Россией и США во время предыдущего срока Трампа, рассказала, что переводчики «сглаживали углы», не передавая манеру общения Путина.

Она отметила, что после переговоров президент США перечитывал расшифровку переговоров, где расшифровывался подтекст заявлений президента России. В качестве аргумента Хилл привела одну из тем беседы политиков об Израиле. Трамп говорил, что никто не делал ничего больше для этой страны, чем он. В ответ на это Путин заявил, что Трамп «молодец» и Израиль нужно переименовать в честь американского лидера. В ходе беседы переводчик опустил иронию президента РФ, и Трамп ответил, что «это будет перебор».

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Миронов перечислил возможные темы для разговора Путина и Трампа.