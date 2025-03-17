Миронов перечислил возможные темы для разговора Путина и Трампа

Миронов: Трампу в беседе с Путиным придется обсуждать то, чего Байден не хотел

Президенту США Дональду Трампу во время беседы с президентом России Владимиром Путиным придется обсуждать то, о чем бывший глава Белого дома Джо Байден даже и не хотел слышать. Об этом заявил в интервью РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров двух стран состоится 18 марта.

По мнению Миронова, вывод украинских войск с территории России и другие элементы «российской формулы мира» могут стать ключевой темой разговора Путина и Трампа.

Американский президент также отмечал, что намерен затронуть вопрос территорий. Однако Миронов считает, что для Российской Федерации такого вопроса не существует с 2022 года, когда в ее состав по результатам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

По мнению парламентария, имеет смысл обсуждать вывод украинских сил с территории Курской области, так как это необходимое условие на пути к мирному урегулированию. Миронов отметил, что такие требования были подробно изложены Путиным еще в июне 2024 года.

Ранее российский политолог предложил Трампу и Путину тему для переговоров вместо Украины.