Трамп отозвал госохрану у сына и дочери Байдена

В США отозвали государственную охрану у детей бывшего президента страны Джо Байдена. Об этом в своей социальной сети Тruth Social заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка», — написал хозяин Белого дома.

По его словам, сына Байдена от первого брака Хантера «на деньги налогоплательщиков» охраняли 18 человек, а дочь экс-президента и его второй жены Джилл — 13.

Трамп также заявил, что указы его предшественника о помиловании признаны недействительными, поскольку подписаны автоматическим устройством. Он отметил, что эти документы о помиловании «не имеют юридической силы».

20 января, в последний день своего пребывания в должности, Байден объявил о помиловании членов своей семьи: Джеймса и Фрэнсиса Байденов, Сары Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс и Джона Оуэнса. Политик отметил, что его семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, которые были мотивированы исключительно желанием причинить ему боль. При этом он подчеркнул, что помилование не означает признания вины со стороны помилованных.

В начале декабря Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Ранее Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи Байдена.