Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп отозвал госохрану у сына и дочери Байдена

Трамп отозвал государственную охрану у Хантера и Эшли Байденов
close
Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

В США отозвали государственную охрану у детей бывшего президента страны Джо Байдена. Об этом в своей социальной сети Тruth Social заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка», — написал хозяин Белого дома.

По его словам, сына Байдена от первого брака Хантера «на деньги налогоплательщиков» охраняли 18 человек, а дочь экс-президента и его второй жены Джилл — 13.

Трамп также заявил, что указы его предшественника о помиловании признаны недействительными, поскольку подписаны автоматическим устройством. Он отметил, что эти документы о помиловании «не имеют юридической силы».

20 января, в последний день своего пребывания в должности, Байден объявил о помиловании членов своей семьи: Джеймса и Фрэнсиса Байденов, Сары Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс и Джона Оуэнса. Политик отметил, что его семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, которые были мотивированы исключительно желанием причинить ему боль. При этом он подчеркнул, что помилование не означает признания вины со стороны помилованных.

В начале декабря Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Ранее Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи Байдена.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами