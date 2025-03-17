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Трамп назвал недействительными указы Байдена о помиловании

Трамп сообщил, что указы Байдена о помиловании признаны недействительными
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Evelyn Hockstein/Reuters

Указы бывшего президента США Джо Байдена о помиловании признаны недействительными, поскольку подписаны автоматическим устройством. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Байден их не подписывал, но, что более важно, он ничего о них не знал!» — подчеркнул Трамп.

Президент США рассказал, что эти документы о помиловании «не имеют юридической силы». При этом он не исключил, что те, кто знал об этих указах, «возможно, совершили преступление».

Трамп добавил, что будет проведено расследование «на самом высоком уровне».

12 декабря сообщалось, что Байден помиловал 39 американцев и смягчил наказания еще почти 1,5 тыс. человек. Белый дом подчеркнул, что «эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории». Имена помилованных не указывались. Отмечалось, что смягчения наказания добились многие из тех заключенных, которые были помещены на домашний арест в период локдауна, связанного с пандемией COVID-19, и продемонстрировали готовность к возвращению к мирной жизни.

Кроме того, Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера.

Ранее Трамп обрушился с критикой на Байдена за помилование преступников.

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