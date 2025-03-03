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Трамп назвал хозяина найденного в Белом доме кокаина

Трамп: найденный в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи Байдена
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Кокаин, который в июле 2023 года был найден в Белом доме, принадлежал кому-то из семьи Джо Байдена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает издание Daily Mail.

«Кстати, должен вам сказать, я думаю, что займусь этим вопросом (о найденном кокаине. — «Газета.Ru»), потому что там произошли плохие вещи», — заявил американский лидер.

Белый порошок, оказавшийся кокаином, нашли в Белом доме 2 июля 2023 года, после чего в здании объявили эвакуацию. Сообщалось, что в тот день в резиденции тогдашнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена находился его сын Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками. Газета New York Post писала, что кокаин мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена, а президент предположительно знает, кто это».

Ранее сообщалось, что Хантер Байден потратил отложенные для дочери деньги на наркотики и проституток.

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