Байден помиловал членов своей семьи в последние минуты президентства. Это стало поводом для критики

Мария Захарова осудила помилование Джо Байденом членов своей семьи, назвав его «самообличительным». В последний день своего президентства Байден помиловал несколько членов своей семьи, что вызвало критику как в России, так и в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Джо Байдена помиловать членов своей семьи в последние часы президентства является «самообличительным». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что помилование было проведено без судебных решений и обвинений, что, по ее мнению, является сомнительным шагом со стороны ушедшего президента США.

«Байден в последние часы президентства заранее помиловал еще ряд членов своей семьи. Это уже кроме сына Хантера. И это без обвинений и решений суда. Самообличительно», — написала она.

Захарова напомнила анекдот о невесте, которая признавалась в изменах перед алтарем «в связи с новыми данными».

Помилованные родственники Байдена

В последние дни своего президентства Джо Байден принял решение о помиловании нескольких членов своей семьи и других значимых фигур, что вызвало широкий общественный резонанс.

20 января, в последний день своего пребывания в должности, президент Байден объявил о помиловании членов своей семьи: братьев Джеймса и Фрэнсиса Байденов, супруги Фрэнсиса Сары Джонс Байден, а также сестры Валери Байден Оуэнс и ее мужа Джона Оуэнса. Байден отметил, что его семья подвергалась постоянным нападкам и угрозам, которые были мотивированы исключительно желанием причинить ему боль. При этом президент подчеркнул, что помилование не означает признания вины со стороны помилованных.

Осенью 2023 года надзорный комитет палаты представителей США установил, что Джеймс и Сара Байден передали $200 тыс. президенту Джо Байдену. Эти средства были получены от компании Americore, оператора больниц, испытывающего финансовые трудности. В судебных документах указано, что брат президента заявлял о возможных крупных инвестициях с Ближнего Востока, используя свои политические связи.

Кроме того, Валери Оуэнс, сестра Байдена, принимала активное участие в его политических кампаниях. Ее подозревали в связях с Стивеном Оуэнсом, владельцем системы голосования Dominion, однако эти обвинения в конечном счете не нашли подтверждения.

Фрэнсиса Байдена также обвиняли в использовании имени президента для получения прибыли во Флориде, где он занимался строительством. Как сообщала ABC News, его проекты, включая чартерные школы, финансировались правительством, однако их финансирование не прошло через должную процедуру согласования с местными советами.

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Помимо этого, Байден накануне также помиловал несколько других значимых фигур, включая бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Эти помилования были направлены на защиту от возможных политически мотивированных расследований со стороны новой администрации Дональда Трампа, писало The Times.

Реакция общественности и критика

Действия Байдена в первую очередь осудили республиканские политики. Спикер палаты представителей Майк Джонсон охарактеризовал помилование как «злоупотребление системой правосудия, подрывающее доверие к судебной системе США».

Лидер большинства в палате представителей Стив Скализ заявлял, что «действующая администрация и коррумпированная семья Байденов лгали на каждом шагу».

Некоторые демократы также выразили разочарование по поводу решения Байдена. Губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что, как отец, он понимает Байдена, но «разочарован тем, что он поставил свою семью выше интересов страны».