Трамп уверен, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп во время посещения Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне выразил уверенность в том, что РФ согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине, сообщает Fox News.

«Они (Россия. — «Газета.Ru») сделают это», — сказал политик в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

17 марта президент Владимир Зеленский после телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном сообщил, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Однако, по его словам, чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил, есть ли шанс у перемирия РФ и Украины.