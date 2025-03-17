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Зеленский: Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня, но есть одно но

Зеленский заявил о готовности Киева к безусловному 30-дневному прекращению огня
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Christophe Ena/AP

Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном написал в своем Telegram-канале, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня.

«Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия», — отметил глава государства.

Он сообщил, что это тоже обсуждалось во время беседы с Макроном. Зеленский также назвал позицию Франции по поводу гарантий безопасности для Украины «конкретной» и выразил ей полную поддержку.

Согласно публикации, президенты провели «конструктивный разговор», в котором обсудили и результаты онлайн-встречи лидеров 15 марта по ситуации на Украине. По словам Зеленского, коалиция стран, готовых работать с республикой для «справедливого и прочного мира», растет, что является важным результатом.

15 марта Зеленский утвердил состав делегации для подготовки мирных переговоров. Тогда же он выступил против бессрочного перемирия и настаивал на том, что боевые действия должны прекратиться только на определенный срок. Тем временем в Лондоне, активно поддерживающем Киев, назвали реакцию президента РФ на предложение о прекращении огня «недостаточно хорошей» и пригрозили, что Европа усилит санкции в случае отказа Москвы от перемирия.

Ранее Макрон допустил, что ЕС отправит миротворцев на Украину.

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