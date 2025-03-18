Трамп не захотел обсуждать возможность визита Путина в Вашингтон

Трамп заявил о несвоевременности говорить о возможности приглашения Путина в США

До разговоров о возможности посещения президентом РФ Владимиром Путиным Соединенных Штатов необходимо достичь договоренностей по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом, ссылаясь на слова президента США Дональда Трампа во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Журналисты спросили главу Белого дома, рассматривается ли возможность пригласить российского лидера в Вашингтон, если будет достигнуто соглашение по урегулированию на Украине. Трамп ответил, что сейчас даже не хочет это обсуждать. Он подчеркнул, что должен заключить сделку по Украине.

17 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Российская Федерация смогут прийти к договоренности о мирном урегулировании украинского конфликта.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов применить санкционное давление на Москву, если предстоящий разговор с Путиным не оправдает ожиданий.

Ранее Кремль назвал главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа.