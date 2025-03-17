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Трамп заявил, что США и Россия смогут договориться об урегулировании на Украине

Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Путиным по Украине
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Win McNamee/Reuters

Соединенные Штаты и Российская Федерация смогут прийти к договоренности о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом, ссылаясь на заявление президента США Дональда Трампа в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Глава государства подтвердил, что 18 марта планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп выразил надежду, что он и Путин смогут выработать соглашение о прекращении огня и мире на Украине.

17 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов применить санкционное давление на Москву, если предстоящий разговор с Путиным не оправдает ожиданий.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль назвал главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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