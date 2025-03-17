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Кремль назвал главную тему предстоящего разговора Путина и Трампа

Песков: подготовка разговора Путина и Трампа ведется по вопросу мира на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Подготовка завтрашнего разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ведется главным образом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его ответ опубликован в Telegram-канале корреспондента Павла Зарубина.

К телефонному разговору между политиками готовятся темы, находящиеся на повестке дня, отметил Песков.

«Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования. Поэтому будут готовиться президенту тезисы», — сказал пресс-секретарь Путина.

Говоря о согласовании таких телефонных разговоров, он подчеркнул, что они могут готовиться быстро.

17 марта Кремль официально подтвердил, что переговоры президентов состоятся во вторник, 18 марта. Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала президента США не идти на уступки в ущерб Украине.

Ранее Трамп назвал шансы на завершение конфликта на Украине «очень хорошими».

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Переговоры о мире на Украине
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