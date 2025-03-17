В Белом доме заявили, что Трамп обсудит тему ЗАЭС в беседе с Путиным

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) станет одной из тем беседы президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Президент [Трамп] поднимет этот вопрос в разговоре с Путиным», — отметила она, говоря о ЗАЭС.

13 марта Трамп сообщил, что США обсуждают с Украиной, какие территории она утратит по итогам конфликта. Он назвал процесс непростым и добавил, что первым шагом к урегулированию ситуации должно стать прекращение огня.

«Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция. Кому достанется электростанция, кому достанется то или это», — указал глава Белого дома.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о Запорожской АЭС.