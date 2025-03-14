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Эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о Запорожской АЭС

Военэксперт Анпилогов: ЗАЭС представляет интерес как для Киева, так и для Москвы
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США неслучайно упомянул в своем выступлении Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), поскольку она представляет интерес как для Киева, так и для Москвы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

Он пояснил, что Украина нуждается в ЗАЭС, поскольку не в состоянии возвести генерирующие мощности такой величины. России же, по его словам, станция выгодна не только с экономической, но и с политической точки зрения.

«Для Соединенных Штатов вопрос по станции — это точка переговоров. Трамп — бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», — сказал Анпилогов.

Он добавил, что упоминание Трампом ЗАЭС показывает, что переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования».

Накануне Трамп заявил, что США обсуждают с Украиной, какие территории она утратит по итогам конфликта. Он назвал процесс непростым и добавил, что первым шагом к урегулированию ситуации должно стать прекращение огня.

«Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция. Кому достанется электростанция, кому достанется то или это», — указал глава Белого дома.

Ранее на ЗАЭС допустили провокации со стороны Киева с целью шантажа.

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