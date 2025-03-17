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Белый дом не стал отвечать на вопрос о будущем Зеленского

Белый дом отказался оценить будущее Зеленского перед разговором Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе регулярного брифинга не стала отвечать на вопрос журналистов о политическом будущем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что не следует «забегать вперед».

«В интересах прозрачности, как всегда делает президент, вы услышите от него или от кого-то из нас после этого телефонного разговора», — сказала Левитт.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила, что Россия и США никогда не были ближе к миру на Украине, чем сейчас.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили, что США опубликуют итоги разговора Трампа и Путина после его завершения.

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