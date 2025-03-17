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Силуанов рассказал о контактах с США в финансовом секторе

Силуанов: Россия не ведет диалог с США по возобновлению работы банков со SWIFT
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Reuters

Диалога между Россией и США по возобновлению работы российских банков со SWIFT в данный момент нет. Об этом «Известиям» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«По линии Минфинов диалога как не было, так и нет», – сказал он.

До этого сообщалось, что запрет Европейского союза на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций начинает действовать с 17 марта.

13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными и должны быть отменены. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия «прекрасно адаптировалась к санкциям».

На будущих переговорах с Россией могут обсудить введенные ЕС против нее санкции, а также тему замороженных активов, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В Кремле попытки Запада изъять замороженные российские активы ранее назвали незаконными, а также предупредили о серьезных юридических последствиях в случае реализации этих намерений. Что говорят о санкциях против России и заморозке средств в США и Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили о приближении мира на Украине.

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